La vidéo choc d’une application de lutte contre les agressions sexuelles

"Au début ça allait, c'étaient quelques regards, ça draguait gentiment, mais comme je ne les ai pas calculés, ça a dérapé", commence une jeune femme. "Ils pensent qu’à ça" ou "c’est vraiment leur bite qui prend le contrôle" poursuivent deux autres victimes. D’autres témoignages se succèdent, illustrant les images de plus en plus crues. En fin de vidéo, on peut voir les pénis s’insérer dans n’importe quel trou à leur portée: bouteille, matériel urbain ou encore tuyaux.

"82% des Françaises ont subi le harcèlement de rue avant leurs 17 ans. Continuons à dénoncer les agissements de cette minorité d'hommes dont sont victimes une majorité de femmes", conclut le spot publicitaire.

L’application Handsaway a été lancée fin juillet 2016 sur iOS et Android. Elle permet aux femmes de donner l’alerte lorsqu’elles sont victimes ou témoins d’une agression sexiste. Le témoignage est géolocalisé pour alerter les autres utilisateurs de l’application à proximité.

La start-up est soutenue par la région Ile-de-France, la Ratp, la SNCF et la Mairie de Paris