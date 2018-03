La touchante lettre de la demi-sœur de Nordahl Lelandais aux parents de Maëlys

Plus d'un mois et demi après que Nordahl Lelandais ait conduit les enquêteurs là où il avait enterré le corps de la petite Maëlys de Araujo, qu'il aurait involontairement tuée en marge d'un mariage fin août 2017, et quelques jours seulement après que ce dernier ait avoué le meurtre du caporal Arthur Noyer, la demi-sœur du meurtrier, Alexandra, s'est fendue d'une émouvante lettre à l'intention des parents de la jeune fille.

"Je suis la sœur de Nordahl" commence-t-elle en guise de présentations.

Puis, le document obtenu par le média France Bleu se poursuit par plusieurs paragraphes dans lesquels cette dernière présente ses excuses. "Je suis tellement désolée pour votre petite, j'ai tardé à vous écrire, car je n'avais pas les mots, je ne les ai toujours pas à vrai dire, jusqu'au bout, j'y ai cru, j'ai voulu croire qu'on retrouverait votre petite vivante et les jours, les semaines, les mois ont passés et le choc est tombé".

A la lecture de cette missive, il est également clair que la jeune femme croyais réellement en l'innocence de son frère. "Et je me disais, bah non, il ne peut pas montrer où es votre petite Maëlys, il ne sait pas, ce n'est pas possible, non ce n'est pas possible et pourtant, mon frère a avoué."

>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - Affaire Maëlys: ces zones d'ombre que Nordahl Lelandais va devoir éclaircir

>> A LIRE AUSSI - Nordahl Lelandais avoue le meurtre d'Arthur Noyer