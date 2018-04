La raison pour laquelle vous devez impérativement laver vos nouveaux vêtements

C'est une étude qui devrait faire froid dans le dos des habitués du lèche-vitrine.

Selon le Huffington Post, qui reprend les travaux de Philip Tierno, professeur de microbiologie et pathologie à l'Université de New York, il serait indispensable de bien nettoyer ses vêtements avant une première utilisation, et ce, même si les textiles ont été achetés neufs.

En moyenne révèle l'étude, vestes, pantalons et autres chemises ont été portés en moyenne à dix reprises avant de trouver un acquéreur, soit autant de possibilités que des microbes et autres bactéries se posent sur les tissus. Dans le détail, des études extrêmement poussées sur un échantillon de vêtement a permis de retrouver des " streptocoques, staphylocoques et même de matières fécales."

La peau étant l'un des moyens favorisés par les microbes et autres germes pour infiltrer l'organisme humain, cette prolifération peut alors se révéler inquiétante...

En conclusion, un geste simple, passer vos nouveaux vêtements à la machine à laver, peut vous éviter quelques problèmes de santé.