La question du jour - Surveillants pénitentiaires: leurs revendications vous semblent-elles légitimes?

Le ministère de la Justice est à la recherche de 1000 nouveaux surveillants pénitentiaires en 2018. L'année précédente, elle en visait 2500. Et pour cause: les établissements débordent de prisonniers. Le record a même été atteint en avril, avec 70 203 personnes incarcérées. L'Observatoire international des prisons estime à 1500 le nombre de détenus qui dorment chaque nuit sur des matelas posés à même le sol et à 142% le taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt.