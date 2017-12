La question du jour - Seriez-vous prêt à offrir un cadeau d’occasion à Noël?

Et si, cette année, vous offriez des cadeaux de Noël d'occasion? De plus de plus de Français se tournent vers les cadeaux d'occasion, par nécessité mais aussi par conviction. Pour 34% des Français, offrir un cadeau de seconde main ne pose pas de problème, selon une enquête OpinionWay réalisée pour PriceMinister.

Et en recevoir un n'est pas davantage un souci pour 53% d’entre eux. Mais pour Jimmy Mohamed, intervenant dans l’émission Les Grandes Gueules, pas question de goûter à l’occasion! "Je me sentirais insulté de recevoir des cadeaux d’occasion", a-t-il lancé vendredi.