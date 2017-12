La question du jour - Regrettez-vous que Johnny soit enterré à St Barthélemy?

Au lendemain de l'émouvant adieu des fans de Johnny Hallyday à leur idole, la dépouille du chanteur, accompagnée de ses proches, était en route dimanche pour l'île antillaise de Saint-Barthélemy, où il doit être inhumé lundi.

Le Boeing 757 transportant le cercueil et 62 passagers, dont sa femme Laeticia et leurs filles Joy et Jade, l'acteur Jean Reno, son manager Sébastien Farran et son guitariste Yarol Poupaud, a décollé peu après 10h de l'aéroport du Bourget. Certains fans regrettent que leur star soit inhumée aussi loin de la France métropolitaine. Et vous ?