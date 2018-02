La question du jour - Recensement des SDF: pensez-vous que ce soit une bonne idée?

Paris veut imiter "New York, Boston, Montréal, Bruxelles, Athènes, Sydney..." Samedi prochain, la capitale organisera une "Nuit de la Solidarité", premier événement du genre en France, dont le but est de recenser les personnes sans domicile fixe afin, dans un second temps, d'avoir toutes les données en main pour améliorer leur situation.

Selon la municipalité, près de 1700 bénévoles ont répondu à son appel. Pendant deux heures, ils vont, par groupe de 2 à 5, aller à la rencontre des personnes dans la rue. Chaque équipe sera dirigée par un travailleur social.

La tâche n'est pas simple: en plein coeur de l'hiver, les personnes sans-abri se cachent souvent dans des parkings, hall d'immeubles ou passages sous-terrain, pour tenter de bénéficier d'un petit peu de chaleur. Toute la ville est concernée, sauf les bois de Vincennes et Boulogne où la population SDF est déjà répertoriée par les professionnels. La SNCF, la RATP et l'AP-HP décompteront de leur côté les personnes sans logement dans les gares, les métros et les hôpitaux.

Lors de sa conférence de presse jeudi, Dominique Versini, l'adjointe à la solidarité d'Anne Hidalgo a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'"une opération du Samu social", mais de "prendre une photographie du nombre de personnes à la rue pour mieux adapter ensuite notre dispositif". Un "test" a déjà été effectué dans le Xe arrondissement.

Les bénévoles et professionnels seront munis d'un questionnaire -dont on ignore pour le moment les questions précises, afin de récolter des informations sur le profil de la personne, le temps passé dans la rue, ou encore sur ses éventuelles tentatives de demander de l'aide en appelant des numéros d'urgence. Tout doit demeurer anonyme, précise la mairie et les informations recueillies "ne rendront pas possible une localisation individuelle".