La question du jour - Policiers en colère: trouvez-vous qu'ils manquent de moyens?

Plusieurs centaines de policiers et leurs compagnes ont manifesté samedi à Paris et dans d'autres grandes villes pour exprimer leur "colère" sur leurs conditions de travail, près d'un an après le déclenchement d'une grogne inédite dans la police.

Femmes de policiers en tête du cortège, quelque 200 personnes ont défilé dans la capitale. La Direction générale de la police nationale (DGPN) a indiqué à l'AFP avoir dénombré un total de 520 manifestants en France.

Approuvez-vous leur combat ?

