La question du jour – L’interdiction du portable en voiture, même à l’arrêt, vous paraît-elle juste?

Dans un arrêt, la Cour de cassation a décidé que, pour téléphoner à bord d’une voiture lorsque l’on est conducteur, il faut être garé sur une place prévue à cette effet et ne pas seulement être arrêté sur le bord de la route.

Cette décision du 23 janvier dernier a été rendue après la contestation d’un PV par un automobiliste. Il avait été verbalisé pour avoir utilisé son portable alors qu'il était garé, avec ses feux de détresse, sur la voie de droite d'un rond-point peu passant.

La Cour a estimé qu'arrêter sa voiture pour téléphoner ne permet pas d'échapper avec certitude à une verbalisation et qu'un automobiliste peut être sanctionné pour l'usage du téléphone tenu en main alors qu'il serait en stationnement.

Selon cette nouvelle jurisprudence, il faut vraiment garer sa voiture sur un emplacement prévu et non pas simplement s’arrêter et couper le moteur.