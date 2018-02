La question du jour - Le vote doit-il devenir obligatoire?

Depuis maintenant plusieurs années, nombreux sont les politiques à avoir posé sur la table l'idée d'un vote obligatoire en France, avec pour objectif affiché de faire reculer les forts taux d'abstention aux dernières élections nationale et locale.

Dans un questionnaire réalisé ce lundi 26 février par le JDD sur la réforme des institutions et distribué à 71 députés de tous horizons, 41 d'entre eux se disent favorables à une obligation de vote. En détail, parmi les élus en faveur de cette réforme, 21 sont membres du parti présidentiel LREM, 9 sont encartés chez Les Républicains de Laurent Wauquiez, 3 font partie de l'UDI et quelques-uns appartiennent au FN et au PS.

L'argument premier de ces députés en faveur du vote obligatoire reste invariablement le même: la lutte contre l'abstention. Comme l'explique toujours au JDD l'élu centriste Charles de Courson, "dans un idéal, il n’y aurait pas besoin de sanction. Mais les taux d’abstention à nos élections sont tels que si on continue comme cela, nous allons vers une crise de notre démocratie".