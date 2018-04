"On ne peut plus rire de rien !" grognent les nostalgiques des imitations à la Michel Leeb, pour qui l'antiracisme et les ligues de vertu auraient asséché l'humour à la source... Vraiment ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Asiatiques sont passés entre les gouttes : l'imitation de l'accent façon serveur de resto chinois et les surnoms à l'emporte-pièce type "bol de riz" continuent de provoquer l'hilarité sur les plateaux télé. Comme beaucoup, Mai Lam Nguyen-Conan est longtemps restée silencieuse à ce sujet. Aujourd'hui, pourtant, elle souhaite prendre la parole. Et elle n'est pas seule. Car ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui ont décidé de ne plus laisser passer cet "humour" qui, pour toute autre communauté, serait purement et simplement considéré comme du racisme.

Et vous, ce sketch vous a-t-il choqué?