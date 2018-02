La question du jour - Interdiction de la corrida aux mineurs: est-ce pour vous une bonne décision?

L'interdiction de la corrida est l'un des débats les plus sensibles en France, où pro et anti se mènent une guerre sans merci. En Espagne déjà, de nombreuses régions autonomes dont la Catalogne avaient interdit ce "loisir", dont des milliers de personnes, à en juger par les affluences des arènes, sont encore friands.

Michel Larive, député de l'Ariège, compte quant à lui porter une première estocade à la corrida. Dans une question écrite qu'il a posé cette semaine au gouvernement, l'élu affirme que l'interdiction, pour les mineurs, est nécessaire "pour les préserver des effets nocifs de la corrida". Pour cette demande, le député se serait appuyé sur les recommandations du Comité des Droits de l'Enfant de l'ONU, qui abonde dans le même sens.

Une idée qui, comme on pouvait s'en douter, ne plaît pas du tout aux aficionados. Interrogé par France Bleu, un éleveur de taureaux s'insurge: "Qui est ce monsieur pour se mettre au-dessus de la mêlée ? Nous sommes dans une société ou l'animalité prend de plus en plus d'importance et on est complètement en perte de repères. Les gens deviennent fous."

Plus que jamais, les deux camps semblent irréconciliables.

Et vous, quel est votre avis sur cet épineux dossier?