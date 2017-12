La question du jour - Faut-il renforcer la sécurité autour des passages à niveau?

Quatre enfants ont été tués jeudi dans une collision entre un car scolaire et un train régional à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Le drame s'est produit à un passage à niveau qui aurait "fonctionné normalement" selon des témoignages recueillis par la SNCF. Le passage à niveau, de facture "classique" et doté d'une signalisation automatique et de deux barrières, toujours selon la SNCF, "n'était pas considéré comme particulièrement dangereux".

Les conséquences du drame restent à éclaircir. Faut-il, selon vous, renforcer la sécurité autour des passages à niveau, qui sont le lieu d'accidents avec des véhicules, des cyclistes mais aussi des piétons? Ou bien jugez-vous qu'elle est suffisante et que seule l'erreur humaine et l'imprudence sont à blâmer?

