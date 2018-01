La question du jour - "Beaucoup d'actrices font les allumeuses", Brigitte Bardot est-elle allée trop loin?

Bardot, devenue une star et un sex-symbol dans les années 1950, assure aussi n'avoir "jamais été victime d'un harcèlement sexuel". "Et je trouvais charmant qu'on me dise que j'étais belle ou que j'avais un joli petit cul. Ce genre de compliment est agréable", poursuit celle qui a renoncé brutalement à sa carrière cinématographique au début des années 1970 pour se consacrer à la protection des animaux.