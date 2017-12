La question du jour - Avez-vous fait tous vos cadeaux de Noël?

Malgré la crainte de ruptures de stock qui menacent certains jouets stars et le risque que le cadeau souhaité ne soit pas livré à temps, les Français semblent avoir, une nouvelle fois, retardé au maximum leurs achats de Noël. "Partout dans le monde, on remarque que les gens achètent de plus en plus tard leurs cadeaux de Noël, indique à l'AFP Frédérique Tutt, experte du marché du jouet pour le cabinet NPD.

Cette année, le calendrier y est pour beaucoup, avec un début des vacances scolaires, vendredi soir, qui tombe deux jours avant le réveillon de Noël. Mais "même dans les pays protestants, qui fêtent la Saint-Nicolas (le 6 décembre, NDLR), c'est la même chose", relève Frédérique Tutt.

Le fait de faire ses courses toujours plus tard "n'est pas particulièrement une tendance franco-française, nous sommes plutôt dans la moyenne européenne, mais c'est vrai qu'elle s'accentue en raison notamment des promesses de livraison ultra-rapides de l'e-commerce", explique de son côté Agnès Crozet, de l'Observatoire Société et Consommation (ObSoCo).

Dans le secteur du jouet, le chiffre d'affaires réalisé en ligne a ainsi plus que doublé depuis 2012 et représente aujourd'hui 26% des ventes à Noël, selon le cabinet NPD.