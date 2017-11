La question du jour - Âge du consentement sexuel à 13 ans: est-ce trop tôt?

"Le seuil de 15 ans (de la majorité sexuelle) demeurera, c'est-à-dire qu'en deçà de 15 ans, une atteinte sexuelle va être punie de manière particulièrement sévère. Mais pour la question de présomption de non-consentement, qui est un peu différente, nous cherchons quelle est la meilleure des solutions du point de vue du seuil d'âge", a précisé Nicole Belloubet.

"Treize ans serait un âge qui me semble correspondre à ce qu'a préconisé le Haut commissariat à l'égalite entre les femmes et les hommes et qu'ont préconisé d'autres pays étrangers", a-t-elle répété.

Âge du consentement sexuel à 13 ans: est-ce trop tôt?