La première "Super Lune" de 2018 apparaîtra le 1er janvier

Il faudra lever les yeux ce lundi pour admirer le ciel. La première super Lune de l’année est prévue pour le 1er janvier. Notre satellite va apparaître plus brillant et plus grand qu’à l’accoutumée.

Cet événement est possible grâce à la trajectoire de la Lune. Tous les 27,3 jours, la Lune décrit une ellipse autour de la Terre. Lorsqu’elle est au plus près de notre planète, la Lune se situe à son périgée, soit à environ 360.000 km. Elle est à son apogée, son point le plus éloigné, lorsqu’elle se trouve à 405.000 km environ de la Terre.

La super Lune intervient donc lorsque la phase de pleine Lune tombe au moment où le satellite se situe à son périgée.