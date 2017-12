La police s'inquiète du "Marave Challenge" à Metz

Les forces de l'ordre ont renforcé leur dispositif de sécurité cette semaine à Metz (Moselle) en raison un nouveau jeu d'adolescents peu utile: le "Marave challenge". Le but est simple: casser la figure d'autres lycéens au hasard, et en bande évidemment. A la clé, une récompense de 10 euros pour les agresseurs.

Un groupe Facebook réunissant des aficionados de bagarres a été créé avant d'être rapidement désactivé. France Bleu Lorraine Nord a donc révélé que la sécurité a été renforcée après trois agressions violentes en fin de semaine dernière.

Un lycéen a témoigné à la radio locale en expliquant que ce n'est pas une rumeur et que le phénomène est "choquant et alarmant". La ville est dotée d'un système de vidéo-surveillance et les images sont actuellement exploitées pour tenter de retrouver certains des fauteurs de trouble.