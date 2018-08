Le temps jeudi sera souvent nuageux dans le Nord, plus lumineux dans le Sud, selon les prévisions de Météo-France.

Les nuages seront très nombreux sur une grande partie de la France en matinée, des brouillards se seront formés en Normandie, en Picardie et en Pays de Loire dans l'intérieur des terres. Sur la façade est du pays, le ciel sera couvert avec des averses résiduelles et quelques coups de tonnerre persisteront en début de matinée sur le sud des Alpes et le relief Corse. Le pourtour méditerranéen restera plus dégagé, sous un mistral et une tramontane soufflant à70/80 km/h, mollissant l'après-midi.

A la mi-journée, des éclaircies se dessineront du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Le ciel sera plus nuageux des Pays de la Loire vers le Centre, la Normandie et le nord du pays, où des averses éparses se développeront en cours d'après-midi. De l'instabilité se mettra en place également sur le relief est des Pyrénées, le Mercantour et le relief corse l'après-midi, pouvant aller jusqu'à l'orage.

Le temps deviendra variable sur la Bretagne dans une atmosphère un peu plus fraîche.

Coté températures, on attend le matin des minimales allant généralement de 10 à 15 degrés sur les 3/4 du pays, et de 19 à 22 degrés près de la Méditerranée. Les maximales varieront de 19 à 23 degrés sur la moitié nord, localement 17 à 18 degrés près de la Manche et sur la pointe bretonne, 22 à 27 degrés sur la moitié sud, 27 à 32 degrés sur le Sud-Est.