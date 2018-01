La météo du mardi 23 janvier: plus calme en général, gris et instable dans le Nord

Le temps mardi sera globalement plus calme, mais la grisaille persistera dans le Nord, selon les prévisions de Météo-France.

Une nouvelle perturbation océanique apportera beaucoup de nuages sur la moitié nord et le Sud-Ouest, avec de petites pluies de la Bretagne aux côtes de la Manche ainsi que près des frontières du Nord.

Sur l'Alsace, le Jura, l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes, le soleil devrait dominer l'après-midi. Les éclaircies s'élargiront sur le Sud-Est, avec mistral et tramontane modérés, et reviendront sur les Pyrénées et les Alpes.

Les températures matinales varieront entre 3 et 8 degrés dans l'intérieur du pays, 7 à 11 sur les côtes.

Les maximales seront comprises entre 7 et 14 degrés d'Est en Ouest, 15 à 17 sur les régions méditerranéennes et au pied des Pyrénées.