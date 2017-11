La météo du lundi 27 novembre

Une nouvelle perturbation abordera le pays par le Nord, et donnera des précipitations le matin sur la Normandie, les Hauts-de-France et les Ardennes, où quelques flocons seront possibles sur le relief frontalier.



Les pluies deviendront plus soutenues en fin de matinée sur le Pas-de-Calais et la Somme. Le vent de secteur sud-ouest se renforcera et atteindra les 70/80 km/h sur les côtes de Manche.

A l'avant, le ciel sera bien gris de la Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes au centre et nord-est du pays, avec en début de journée localement des brumes et brouillards. Quelques flocons tomberont en début de matinée par endroits sur le Massif central à partir de 200 m.

Sur le sud du pays, les nuages alterneront avec de belles éclaircies, et le pourtour méditerranéen sera bien dégagé avec le mistral et la tramontane qui souffleront à 70 km/h le matin puis cesseront à la mi-journée.

L'après-midi, les pluies faibles gagneront toute la moitié nord de la France, elles seront modérées sur le littoral de la Manche, et sur les Hauts-de-France. Il neigera sur les Vosges en fin d'après-midi et soirée à partir de 600/800 m.

Coté températures, on retrouvera des gelées matinales du Sud-Ouest au Centre, allant de -3 à -1 degrés. Ailleurs, les minimales varieront de 1 à 4 degrés, restant plus douces près des côtes avec 5 à 9 degrés.

Les maximales s'échelonneront généralement de 9 à 14 degrés, mais n'atteindront que 4 à 8 degrés dans le Nord-Est.