La météo du lundi 15 janvier: accalmie au sud, dégradation au nord

Sur le Languedoc et l'ouest de PACA, le ciel bien encombré avec encore quelques pluies le matin, fera peu à peu place à un temps plus calme avec quelques trouées l'après-midi. Par contre sur l'ouest de la Corse le ciel se chargera et apportera des ondées, de plus en plus nombreuses au fil de la journée.



Du nord de l'Aquitaine au Massif central, les nuages seront encore nombreux en matinée avec parfois quelques gouttes. Du Centre aux frontières du nord, là aussi le ciel chargé pourra donner quelques pluies éparses. En revanche du sud de la Garonne jusqu'au Roussillon on profitera du retour d'un temps ensoleillé dès le matin. De même de l'est de PACA à Rhône-Alpes et à l'Alsace, après la dissipation des grisailles, les éclaircies seront assez belles en matinée.

A l'opposé, sur la Bretagne et le Cotentin dès le début de journée, puis de la Manche jusqu'aux Pays de Loire avant midi, un temps perturbé va s'installer rapidement, avec des pluies généralisées parfois marquées, et du vent de sud-ouest jusqu'à 60 à 80 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h en rafales sur les côtes.

Dans l'après-midi, les régions entre les frontières du nord et le nord de la Nouvelle-Aquitaine seront à leur tour balayées par le temps pluvieux et venté. Entre Manche et Pays de Loire, un temps plus variable avec des averses passagères et quelques éclaircies prendra le relais.

En fin de journée la perturbation pluvieuse avec du vent assez fort, gagnera du Sud-ouest au Grand-Est et aux frontières de l'est, avec des chutes de neige à partir de 1000 m sur le Massif central et les Alpes, voire 500 m dans les vallées alpines intérieures.

Les températures minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés en général, 4 à 7 près des côtes, avec de petites gelées entre -2 et +1 degrés du Nord-Est au Massif central et Rhône-Alpes.

Les maximales remonteront entre 6 et 10 degrés sur la moitié est, entre 8 et 13 degrés sur l'ouest et pourtour méditerranéen, voire 14 ou 15 sur le littoral corse.