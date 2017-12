La météo du lundi 11 décembre

Le temps lundi sera toujours très perturbé, selon les prévisions de Météo-France. Vents violents, fortes précipitations, avalanches ou encore verglas et vagues submersions: trente-deux départements étaient placés en vigilance orange dimanche en fin d'après-midi.

Dès dimanche soir, le temps se dégradera à nouveau par le Sud-ouest avec le fort renforcement du vent sur les crêtes pyrénéennes où l'on pourrait atteindre 150km/h, puis sur la côte atlantique avec l'arrivée de fortes pluies sur les régions atlantiques alors qu'il neigera au dessus de 2000 m d'altitude.

La journée de lundi débutera sous la pluie et le vent sur la plupart des régions. Les pluies seront modérées de la Bretagne aux Hauts-de-France et à l'Alsace, avec un risque temporaire de neige en plaine. La neige fera son apparition sur le Nord-Pas de Calais, la Somme et localement jusqu'en Seine maritime en journée avec localement 15 cm au sol sur l'extrême nord du pays. Des flocons atteindront ensuite les collines normandes.

Sur l'Ouest, en liaison avec la tempête Ana, un fort coup de vent s'annoncera dès le début de journée, avec des rafales à près de 110 à 130 km/h sur le littoral des Charentes maritimes et du nord de l'Aquitaine, avec 110 km/h dans les terres. Les côtes du nord de la Nouvelle Aquitaine seront aussi balayées par de fortes vagues.

Le vent faiblira en matinée sur la côte, laissant un ciel variable sur tout le Sud-Ouest avec des averses surtout côtières, et de la neige au dessus de 1200/1400 m sur les Pyrénées. Le vent se renforcera à la mi-journée sur le centre du pays avec des pointes proches de 100 km/h.

Le Massif central restera très nuageux et assez pluvieux avec de la neige au dessus de 1200 m et du vent de sud assez fort. Sur l'Est, le temps restera très perturbé avec de fortes précipitations et un vent de sud assez fort qui prendra la moyenne vallée du Rhône puis les régions du Nord-Est en fin de journée avec des rafales à 80/90 km/h. Il neigera sur les Alpes au dessus de 2000 m avant de descendre vers 1500 m en fin de journée. Les quantités de précipitations seront importantes sur les Alpes du sud et la neige sera fortement soufflée par le vent de sud.

Les précipitations traverseront aussi les régions méditerranéennes alors que les vagues seront fortes sur la côte. Les ondées seront parfois modérées et orageuses sur la Côte d'Azur. Les pluies seront aussi très importantes sur la Corse du sud sous un fort vent de sud.