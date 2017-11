La météo du dimanche 19 novembre: faiblement perturbé sur le nord, ensoleillé au sud

Dimanche, le temps sera faiblement perturbé sur la moitié nord jusqu'au centre-est et bien ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, le nord de la Seine appréciera le retour d'éclaircies. En revanche, un temps gris et faiblement pluvieux recouvrira toutes les régions allant de la Basse-Normandie au Centre, du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au nord de l'Auvergne Rhône-Alpes.

Il neigera dès 500 m sur les Vosges et le Jura, plus faiblement vers 1000 m sur les Alpes du nord. Cette dégradation sera précédée de nombreuses grisailles et brouillards de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes et le Limousin. Au fil de la journée, le temps plus clément avec de belles éclaircies s'étendra de la frontière belge à la baie de Seine et au Centre.Ailleurs au nord jusqu'en Auvergne Rhône-Alpes, l'après-midi se poursuivra sous un ciel très nuageux à couvert mais les précipitations deviendront partout éparses. Il pourra encore neigeoter à partir de 700 m sur les Vosges et le Jura, plus haut vers 1500 m sur les Alpes du nord et le Massif Central. Sur le Sud-ouest, les brouillards de vallées seront parfois lents à se lever mais l'après-midi se poursuivra en général sous un ciel bien ensoleillé. Le soleil dominera également autour de la Méditerranée. Il sera toutefois bien voilé en PACA. La tramontane soufflera autour de 70 km/h. Le mistral se renforcera l'après-midi pour atteindre jusqu'à 90/100 km/h en rafales en basse vallée du Rhône.Côté températures, de petites gelées de +1 à -2 degrés sont à prévoir sur la moitié sud jusqu'à l'arrière-pays provençal. Il fera 2 à 5 degrés au nord, jusqu'à 5 à 9 près de la Manche et sur les plages de Méditerranée. En journée, il fera entre 14 et 19 degrés sur le pourtour méditerranéen, 13 à 6 degrés d'ouest en est sur le reste de l'hexagone, avec localement 14 près de l'océan mais parfois 4 ou 5 degrés du nord-est au centre-est.