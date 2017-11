La mère qui a voulu tuer ses enfants dans les Vosges est "irresponsable"

Cette femme "ne souffrait pas de pathologie psychiatrique, mais les experts considèrent qu'elle était dans un état dépressif majeur avec une complication délirante mélancolique", a précisé le procureur. "Dans un contexte de probable séparation et de dépression sévère", la mère de famille, âgée aujourd'hui de 45 ans, avait "décidé de se suicider et de partir avec ses trois enfants", âgés de 10 ans à 16 ans, a raconté le procureur.

Après leur avoir administré à tous les trois des somnifères, elle a asséné quatre coups de couteau à la gorge de sa fille, âgée de 13 ans. La douleur a réveillé l'adolescente et a fait prendre conscience à la mère de la gravité de son geste, la faisant "renoncer en partie et appeler les secours".

"L'instruction a mis en évidence qu'elle a fait des recherches précédemment sur comment atteindre plus facilement la carotide pour pouvoir tuer de façon certaine ses enfants", a révélé le magistrat. Mise en examen pour tentatives d'assassinats et placée en détention provisoire, elle reconnaît les faits et refuse de sortir de prison, "compte tenu de l'état dépressif majeur qui est le sien".

Les trois enfants, placés jusqu'à présent chez une tante, rendent visite une fois par mois à leur mère en détention.