La mamie, ex-fonctionnaire, fournissait du cannabis à ses enfants

En garde à vue, la retraitée explique qu’elle cultive cette drogue depuis trois ans et qu’elle fume trois à six joints par jour pour soulager son corps souffrant d’un cancer des os. Au cours de l’enquête, les gendarmes apprennent également que donne de l’herbe issue de sa production à son fils et son beau-fils, environ 50 grammes toutes les trois semaines.

La retraitée ainsi que son fils et son beau-fils ont dû s’expliquer devant le tribunal mardi 9 janvier. Pour elle, cette culture, débutée en réalité fin 2011, n’était destinée qu’à soulager ses douleurs liées à la maladie. Son fils de 41 ans, qui considère qu’il s’agit "d’un produit plus médicamenteux qu’illicite", a reconnu que sa mère lui fournissait une partie de sa drogue. Le beau-fils de 27 ans, déjà condamné pour "infraction à la législation sur les stupéfiants", a avoué sa consommation à usage récréatif.

La retraitée a finalement été condamnée à quatre mois de prison avec sursis, son fils à 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et son beau-fils à cent jours-amende à 7 euros.