La fréquentation de sites homosexuels par Nordahl Lelandais: la nouvelle piste qui intéresse les enquêteurs

L’enquête commence à porter ses fruits et donne de nouvelles pistes aux enquêteurs. Après des mois de recherches dans le passé de Nordahl Lelandais, ex maître-chien de l’armée de Terre mis en examen pour la disparition de Maëlys et l’assassinat du caporal Arthur Noyer, les gendarmes en savent un peu plus sur sa personnalité et sa vie intime.

Comme le révèle ce dimanche Le Dauphiné Libéré et Le Parisien, un travail minutieux sur les téléphones portables et le matériel informatique du suspect a permis aux enquêteurs de la cellule spéciale de retrouver des passages de Nordahl Lelandais sur des forums et des sites de rencontres homosexuelles.

Cette découverte a, dans un premier temps, intrigué les enquêteurs. Nordahl Lelandais a eu plusieurs liaisons avec des jeunes femmes et aurait ainsi dissimulé à ses proches son attirance pour les hommes. En recoupant les différents pseudos utilisés par le suspect, les profils contactés et les messages échangés, les gendarmes cherchent à savoir si ces rencontres ont pu déboucher sur des rendez-vous. Et surtout, si parmi ces éventuels partenaires, des personnes sont portées disparues depuis.

