La France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont réalisé des frappes aériennes contre des objectifs en Syrie

En réponse à l'attaque chimique diligentée par le régime de Damas, et qui aurait fait des dizaines de morts à Douma en Syrie, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi une opération militaire en cours contre la Syrie, menée avec la France et le Royaume Uni.

"Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume Uni, nous les remercions tous les deux", a dit le président, qui s'exprimait à la Maison Blanche. Il a promis que l'opération durera "aussi longtemps qu'il le faudra". Les frappes visent des cibles multiples à l'aide de munitions diverses, a-t-on appris auprès de responsables de l'administration américaine.

Au total, "plus de 100 missiles de croisière et missiles air-surface ont été tirés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France depuis la mer et l'air sur des objectifs syriens militaires et civils", a indiqué le ministère de la Défense russe dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle RIA Novosti. "Un nombre significatif" de ces missiles ont été abattus par la défense aérienne syrienne, a ajouté le ministère russe.

L'opération serait à l'heure actuelle terminée.