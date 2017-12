La fillette "harcelée et poussée au suicide" avait en fait tout inventé

L'histoire avait ému toute la France. La tante d'une jeune collégienne d'Epinal (Vosges) avait publié la semaine dernière les lettres de menaces que sa nièce recevait depuis plusieurs semaines dans son casier. Des mots d'une rare violence: "Arrête d'aller voir la CPE, tu vas crever sale pute", "On va te faire la misère", "T'inquiète pas, on va te faire partir du collège, tu vas mourir ou alors on va tout faire pour que tu te suicides"...

Cette situation de harcèlement insupportable avait poussé de nombreuses personnes à partager le message de la tante, et à envoyer eux-mêmes des lettres de soutien pour l'aider à traverser cette période difficile.

Alors qu'une plainte a été déposée à la police par ses grands-parents, la jeune fillette de onze ans aurait finalement avoué avoir tout inventé. Les forces de l'ordre ont mené une enquête et révélé à Vosges Matin que la collégienne aurait simplement voulu lancer un appel au secours pour qu'on s'intéresse à elle.