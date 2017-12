EN VIDEO - Le mystère de la disparition de l'avocat Jacques Vergès enfin élucidé?

Décédé en 2013, le célèbre avocat Jacques Vergès avait, pensait-on alors, emporté avec lui le secret de sa mystérieuse disparition entre 1970 et 1978. A son retour en France après ces huit longues années, de nombreuses théories avaient circulé quant à cette absence. Certains affirmaient que l'homme de loi se trouvait au Liban, d'autres à Cuba, certains estimaient même qu'il s'était rendu au Cambodge prêter main forte aux Khmers rouges.

De son côté, Maître Vergès était toujours resté évasif quant à cette "disparition". Dans un entretien accordé au Point en 2013, il s'expliquait: "Un soir de mars, ma porte s'est ouverte et le vent m'a soufflé: 'Pars!' Et je suis parti pour des aventures qui ont duré neuf ans. J'étais un peu partout."

Ce dimanche, le réalisateur Barbet Schroeder, qui lui avait dédié un film documentaire en 2007, L'avocat de la terreur, a enfin levé le voile sur cette période trouble. Interrogé par Mouloud Achour dans l'émission Clique Dimanche, le cinéaste s'est confié: "Il était avec Wadie Haddad, avec les Palestiniens les plus sanguinaires et les plus intelligents. Et le jour où Wadie Haddad est mort (en 1978), deux jours, après il était de retour à Paris. Il est sorti de son rôle d’avocat et il est devenu carrément militant". Une période de sa vie soigneusement évitée dans le film, à la demande du principal intéressé.