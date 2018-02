Après deux semaines, une chienne parvient à retrouver sa maîtresse hospitalisée

Monique a cru qu'elle ne reverrait plus jamais Poupy, la chienne qu'elle a adoptée à la SPA de l'île de la Réunion l'année dernière. La chienne s'est enfuie pendant plus de deux semaines avant de retrouver son chemin et sa maîtresse.

Tout commence lorsque Monique a dû être hospitalisée: "j’ai donné à garder Poupy à la personne qui vient chez moi travailler deux après-midis par semaine", se souvient-elle dans les colonnes de Nice Matin. "Celle-ci demeure dans une villa au Cannet-Rocheville [sur la Côte d'Azur, NDLR] et Poupy s’est échappée, profitant que le portail du jardin était ouvert".