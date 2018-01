La Charente-Maritime secouée après la découverte de deux retraités tués par balles

Un homme et une femme, l'un âgé de 76 ans et l'autre de 75 ans, ont été retrouvés morts, tués par balles, à leurs domiciles respectifs de Le Pin et de Mérignac en Charente-Maritime, rapporte Sud Ouest.

La femme a été découverte "gisant dans une mare de sang" par le maire de Le Pin. Celui-ci voulait lui annoncer l'annulation de la galette des rois après la mort de l'adjoint à la mairie.

Ce dernier a, lui, été retrouvé mort dans le village voisin de Mérignac. Il se serait donné la mort.

Une enquête a été ouverte pour déterminer si les deux affaires sont liées.