Jura: des collégiens auteurs de mystérieuses guirlandes de slips

Depuis trois semaines, la ville de Poligny dans le Jura se réveillait avec de mystérieuses guirlandes de slips et de culottes dans ses rues.

Blague potache, oeuvre artistique ou revendication politique, des hypothèses diverses et variées avaient été émises sur la raison de ces apparitions nocturnes de sous-vêtements masculins et féminins dans la ville. Une décoration incongrue relatée par beaucoup d'internautes et dans nombre de médias nationaux et régionaux.

Les élèves d'une classe de 4e du collège Notre-Dame-de-Poligny ont finalement levé le mystère lundi expliquant que ces "fameuses guirlandes ne sont porteuses d'aucune revendication et ont été posées dans un seul but pédagogique et scolaire".