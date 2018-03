Jugé pour être parti faire le jihad en emmenant sa fille de 18 mois

Il avait rejoint un groupe jihadiste en Syrie avec dans ses bagages Assia, sa fille de 18 mois enlevée à sa mère. Le Franco-Tunisien Hamza Mandhouj, jugé à Paris, s'est employé lundi 5 mars à démontrer qu'il n'avait pas mis son enfant en danger. "Tout au long de mon séjour en Syrie, je m'occupais de ma fille", assure l'homme de 29 ans, qui comparaît devant le tribunal correctionnel pour "association de malfaiteurs à visée terroriste et soustraction d'enfant par ascendant".

Le déclic, raconte cet ancien vendeur sur des marchés dans le Rhône pour expliquer son geste, remonte à l'année 2013: séparés depuis plusieurs mois, son épouse Meriam Rhaiem et lui s'apprêtent à divorcer. "Je me suis dit que j'allais être privé de ma fille, j'ai craqué", témoigne le prévenu, survêtement blanc et orange: "J'ai fait un passeport à ma fille pour partir en Turquie", en déclarant la perte du passeport existant.