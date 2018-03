Jugé pour avoir frappé et menacé avec une machette son père et son jeune frère

Lors du procès, la "tyrannie" du fils aîné a été dénoncée: "Il y a une volonté de menacer pour dominer le foyer", a indiqué le représentant du ministère public. Le prévenu a tenté de se défendre, reprochant "à ses parents son placement en foyer et une enfance de fait difficile".

Le jury n'en a pas tenu compte: le violent jeune homme a été condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a reçu également douze mois supplémentaires assortis d’un sursis et d’une mise à l’épreuve. Un précédent sursis a enfin été annulé, "ce qui porte à 17 mois la peine ferme à exécuter", affirme Vosges Matin. Outre les indemnisations des victimes, le fils aîné n'a plus le droit d’entrer en contact avec sa famille.