"Je suis sorti du coma grâce à Johnny Hallyday" raconte un fan

Il se sent "orphelin". François Le Lay, 58 ans, était un immense fan de Johnny Hallyday. Surtout, il est certain de lui devoir la vie. "Sans Johnny, ma femme et les médecins, je ne serai plus là", a-t-il raconté au Parisien.

En 2000, alors âgé de 40 ans, François Le Lay est diagnostiqué d'un cancer du foie. Pendant six ans, il subit des traitements et des chimiothérapies. Alors qu'il est en attente d'une greffe, il prend des places pour voir la star à Bercy. A quelques jours du concert, on lui annonce qu'un donneur est compatible.

"C'était évidemment une bonne nouvelle mais j'avais le cœur lourd de rater ce concert car ce devait être nos retrouvailles avec Johnny. J'étais aussi inquiet car c'est une très lourde opération...", se rappelle aujourd'hui François Le Lay. "Après douze heures d'intervention, il y a eu des complications et on m'a placé en coma artificiel. Comme j'entendais tout, je me souviens très bien que les infirmières passaient du Johnny. Dans mon délire, j'ai même imaginé qu'il venait me voir à l'hôpital. Tout ça peut paraître dingue, mais je suis sorti du coma grâce à lui."