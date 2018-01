"J'ai vu une grosse flamme": le témoignage fou du passager d'un vol Nice-Francfort

Vendredi matin, un chef d'entreprise est monté à bord d'un vol Nice-Francfort sans se douter qu'il allait avoir la peur de sa vie. Quelques minutes après le décollage lui et l'ensemble des passagers entendent un bruit étrange. "Il y a eu un gros 'paf'. Pas vraiment une explosion, plutôt un bruit métallique", a-t-il raconté en détail au quotidien régional Nice Matin.

"La personne au bord du hublot voit une grosse flamme sortir du réacteur. Il y a alors eu un silence de mort". Puis enfin, au bout de trois minutes, le pilote prend la parole pour tenter de rassurer tout le monde "d'une voix calme et posée". "Comme vous pouvez le constater, un réacteur est en panne. Nous allons atterrir à Nice dans deux minutes".

La montée est donc interrompue et le demi-tour immédiat alors que la panique à bord est de mise. Le témoin de Nice Matin voit que l'avion passe au dessus d'Antibes, où il réside, et pense à ses proches : "Quand on est passés au dessus de ma maison, j'ai pensé à mes enfants et j'ai hésité à rallumer le portable pour leur envoyer un dernier texto".

Finalement l'avion parvient à atterrir sur la piste de Nice, située au bord de l'eau, sous les applaudissements des passagers soulagés.

