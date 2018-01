"J'ai pensé à une attaque terroriste": le témoignage surréaliste de Frédéric Beigbeder, au Ritz lors du braquage

S'ensuit un mouvement de panique dans le bar, alors bondé, les gens "galopant" en tous sens pour gagner au plus vite la sortie. Frédéric Beigbeder lui, décide de se cacher dans les toilettes du sous-sol. De là, il entend la fusillade. "Entre deux claquements de balles, on entendait dans les couloirs la musique de l'hôtel qui diffusait du Frank Sinatra et des mélodies de Noël. C'était assez surréaliste, on se serait cru dans un film de David Lynch", décrit-il.

C'est finalement le mari de son attachée de presse qui met fin à leur attente angoissante, en leur assurant dans un SMS qu'il s'agit d'un "simple" braquage. "Je suis sorti en chaussettes pour ne pas faire de bruit et j'ai croisé un homme avec un blouson siglé 'police' dans le dos qui m'a dit que tout était fini", décrit-il au quotidien national.