Isère: un homme court 130 kilomètres sur l'autoroute pour rejoindre l'aéroport de Lyon

Les forces de l'ordre ont eu toutes les peines du monde pour arrêter ce sportif de l'extrême. "On était avec les haut-parleurs et il n’a rien entendu" explique un gendarmes dans les colonnes du Parisien. "On lui a dit que c’était interdit et il n’a pas compris pourquoi on l’a embarqué, il voulait à tout prix rejoindre l’aéroport" complète-t-il.

Au final, l'homme a été escorté par les autorités hors du réseau autoroutier. Après un contrôle d'alcoolémie qui s'est révélé négatif et une amende de quatre euros, "dérisoire par rapport au danger encouru", le sportif, équipé de chaussures de trail et portant un imposant sac à dos à pu reprendre son chemin.