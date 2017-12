Isère: échange de tirs et course-poursuite entre gendarmes et cambrioleurs

Ce jeudi en fin d'après-midi, une haletante course-poursuite s'est tenue entre gendarmes et cambrioleurs, sur les communes Brié-et-Angonnes et Jarrié, toutes deux situées dans l'Isère. Comme le souligne Le Dauphiné Libéré, les militaires avaient mis en place un barrage qu'un véhicule, une Renault Clio blanche avec à son bord deux hommes, aurait tenté de forcer. Un gendarme a alors tiré, à une reprise, sans que cela n'affecte la situation.

S'ensuit alors une course poursuite entre les deux hommes, soupçonnés d'un cambriolage à proximité, et l'ensemble des gendarmes présents sur la zone. Finalement, le conducteur perd le contrôle du véhicule et termine sa course sur le bas-côté. Les deux fuyards tentent bien de continuer leur folle course à pieds, mais ils sont rapidement interpellés.

Ils ont été placés en garde à vue puis entendus par les gendarmes en charge de l'enquête.