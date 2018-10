Inondations dans l'Aude: Philippe annonce qu'il se rendra sur place "cet après-midi"

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce lundi qu'il se rendrait "dans l'après-midi" dans l'Aude où des inondations sans précédent ont fait au moins sept morts, précisant que 700 pompiers étaient mobilisés.

"Je me rendrai sur place dès que les conditions opérationnelles le permettront - je ne veux pas gêner l'organisation des secours - mais je me rendrai sur place cet après-midi pour apporter tout le soutien du gouvernement et de l'Etat à ceux qui sont victimes de ces inondations (...), à ceux aussi qui apportent leur secours avec un professionnalisme et une compétence qui leur fait honneur", a déclaré le chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur par intérim lors d'un déplacement à Nantes.

"Le bilan provisoire à l'heure où je vous parle fait état de 6 victimes mais il est provisoire, et au fur et à mesure des reconnaissances qui interviendront dans l'intervention des secours, il est possible qu'il s'avère plus grave", avait précisé le Premier ministre plus tôt dans la journée.

Les pluies violentes qui se sont abattues sur l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi ont fait au moins sept morts dans le nord du département, placé en vigilance rouge depuis 06H00 et où la crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1891.

Interrogé sur le remaniement ministériel, attendu depuis près de deux semaines, Edouard Philippe a répondu: "Je m'exprime en ce moment sur une situation grave, avec six morts, alors la question que vous posez est une question importante, elle sera évoquée le moment venu".



"La priorité est évidemment à l'efficacité opérationnelle des secours", a souligné le Premier ministre, qui a précisé que "350 sapeurs-pompiers sont sur place" et que "350 autres sapeurs-pompiers sont en voie d'acheminement sur le terrain". "4 hélicoptères de la sécurité civile, 2 hélicoptères de la gendarmerie, un hélicoptère de l'armée sont mobilisés", a-t-il ajouté.