Infanticide de Berck: 18 ans de réclusion requis en appel contre Fabienne Kabou

Au premier jour de son procès en appel vendredi devant les assises du Nord, Fabienne Kabou, accusée du meurtre de sa fillette de 15 mois, a persisté dans le déni : "Quelqu'un a assassiné ma fille avec mes mains. "

La mère de famille a d'emblée plaidé "non coupable". Et, en sanglotant, affirmé que "dès la première interpellation, dès le premier interrogatoire", elle avait expliqué "être guidée par une énergie que je sentais malveillante". A ses yeux, "ces éléments n'ont pas été suffisamment exploités".

"Quelque chose, ou quelqu'un, a agi en moi pour assassiner ma fille. Un peu comme si quelqu'un avait commandité sa mort, par mes mains, et en faisant d'une pierre deux coups, puisqu'il a aussi ruiné ma vie", avait-t-elle expliqué.

