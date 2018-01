Indre: un saumon assaisonné au cannabis intoxique les clients d'un restaurant

La dizaine de clients ayant consommé un plat de saumon qu'ils pensaient être agrémenté d'une sauce à l'oseille dans ce restaurant de Mauvières dans l'Indre ont été hospitalisés. Comme le souligne Le Parisien qui rapporte l’affaire, les consommateurs se sentaient faibles en sortant de l'établissement. Et pour cause, en lieu et place d'oseille, ce sont des feuilles de cannabis qui avaient été ajoutées dans la crème.

Pour Christophe Maurousset gérant de l'établissement ,cette méprise est inconcevable. Pour lui, il s'agit d'un piège afin de lui nuire. " Cette mauvaise publicité met en péril mon restaurant" explique-t-il.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes locaux afin de définir de quelle manière les produits stupéfiants ont pu se retrouver dans les assiettes. Fort heureusement, les clients ne devraient pas garder de sequelles de cette mésaventure.