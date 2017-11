Indices, "mobile sexuel", tueur "local": quelles sont les pistes autour du meurtre d'Alexia Daval?

La procureure de la République de Besançon, interrogée par nos confrères de l'Est Républicain, souhaite le plus grand calme et le secret autour des investigations: "Je ne communiquerai que lorsque ce sera nécessaire pour l’enquête [...] Tout ce que je peux dire, c’est que des examens complémentaires sont toujours en court", indique Edwige Roux-Morizot.

Le quotidien local indique ainsi que les gendarmes "travaillent méticuleusement", en "décortiquant l’entourage proche de la victime". Les auditions se poursuivent loin des regards: membres de la famille, amis, connaissances sont concernés afin d'y voir plus clair. Ainsi quelques questions clés restent toujours et encore sans réponse: Alexia Daval s'est-elle aventurée seule dans ce bois, loin de son itinéraire habituel? Qui a-t-elle rencontré? Comment est-elle morte?

Selon l'Est Républicain, les enquêteurs "ratissent large": "la piste d’un tueur ‘‘local’’ qui connaissait personnellement Alexia tient la route. Mais l’hypothèse d’un mobile sexuel n’est, par ailleurs, pas écartée. L’absence apparente d’atteinte sexuelle sur le corps (ce qui doit être conforté par des examens complémentaires, selon la procureure), n’exclut pas ce scénario" indique nos confrères. Et de préciser qu'"aucune interpellation ne sera effectuée sans certitude ni preuve".

