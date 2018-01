Ils volent la voiture d'une femme après un accident de la circulation

La voiture est finalement repérée par les CRS de la ville de Steenvoorde, à une trentaine de kilomètres de Lille. Une herse est disposée sur la chaussée afin de stopper cette course folle. Mais les deux voleurs vont tenter de renverser un CRS avant qu'un de ses collègues n'utilise son arme de service et vise les pneus afin de définitivement neutraliser la voiture. Les deux hommes, âgés de 35 et 36 ans, tentent bien de fuir à pied mais sont très vite rattrapés et interpellés.

Déjà défavorablement connus de la justice, ils ont été condamnés à une trentaine de reprises par le passé, ils passeront ce mercredi en comparution immédiate pour "vols, le refus d’obtempérer et la mise en danger de la vie d’autrui".