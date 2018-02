Ils veulent empêcher un enlèvement, une bagarre éclate au McDonald's

L'alerte a aussitôt été donnée et la police s'est lancée aux trousses de l'agresseur, qui "était sous l’emprise du cannabis" et "détenait 10 grammes en résine", précise le quotidien. Placé en garde à vue, l'homme a révélé qu'il s'agit d'un pistolet à bille et que la victime était sa femme.

Cette dernière a refusé de porter plainte. Elle a changé d'avis après avoir été hospitalisée et reçu une ITT de cinq jours. Son mari comparaîtra en juin prochain devant le tribunal correctionnel.