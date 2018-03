Ils séquestrent puis torturent un homme pour se venger d'un viol

Deux hommes et une femme sont jugés pour "séquestration, actes de torture et de barbarie" à la cour d'assises d'Aix. Ils sont soupçonnés d'avoir, en avril 2014, séquestré puis torturé un homme pour se venger d'un viol, explique La Provence.

Le trio composé de Cécile Roumeaux, Brahim Haggui et Alexandre Buisson, a rencontré le 8 avril 2014 Guillaume D. lors d'une soirée. Après avoir bu de l'alcool puis consommé des stupéfiants, le trio a torturé Guillaume D. "Au cours de la soirée et des quatre jours suivants, il a déclaré avoir subi des coups de poing, de pelle, des actes de strangulation au moyen d'un câble", explique le rapport de police cité par le quotidien.

Lors de sa séquestration, Guillaume D. a été contraint, sous la menace d'un couteau, de "boire un mélange de bière et de sperme", puis a été étouffé "au moyen d'un chiffon mouillé et de plusieurs litres d'eau". Le jeune homme, âgé de 25 ans au moment des faits, avait réussi à s'enfuir. Ses tortionnaires se sont défendus en expliquant que "tout était ouvert" chez eux et que Guillaume D. pouvait s'en aller "à tout moment".