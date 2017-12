Ils prostituaient leurs petites amies de 16 à 20 ans dans des hôtels d’Île-de-France: 5 hommes jugés

Loin des réseaux de prostitution de "grands bandits", ce proxénétisme de "petit niveau, presque le fait d'amateurs" est organisé par un groupe d'amis - où figurent deux paires de frères - explique Arthur Melon, responsable plaidoyer de l'association Agir contre la prostitution des enfants, partie civile dans le procès. Moins risqué et plus facile à mettre en place que le trafic de drogues, le phénomène prend de l'ampleur ces dernières années, selon la police et les associations.

"Artisanal", le mécanisme est cependant bien rôdé. Des annonces sont publiées sur internet. Les jeunes filles, enfermées de midi à 02H00 du matin dans des chambres d'hôtels parisiens, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, effectuent chacune jusqu'à trois cent passes par mois. Les clients paient 100 euros le quart d'heure, 150 la demi-heure, 200 euros l'heure. L'une des jeunes victimes a déclaré rapporter jusqu'à 48.000 euros par mois. L'argent était confisqué par les proxénètes après chaque passe.

Les proxénètes entretenaient un rapport hiérarchique. Trois petites mains (les plus jeunes, 19, 20 et 21 ans) assuraient la sécurité et l'approvisionnement en préservatifs. Les deux chefs, dont l'homme recherché, fournissaient cannabis et cocaïne aux jeunes filles, rendues dépendantes. Celles-ci, qui ne consommaient pas de drogue avant de les rencontrer, se mettent à fumer un dizaine de joints et à sniffer quatre à six grammes de cocaïne par jour pour "tenir le rythme". Outre le chef de proxénétisme aggravé, les prévenus, qui comparaissent sous contrôle judiciaire, sont aussi jugés pour trafic de stupéfiants. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison.