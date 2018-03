Ils poussent leurs jeunes victimes dans le canal après avoir volé leurs portables

Sans aucune pitié. Deux adolescents de 13 et 16 ans ont été interpellés à Paris jeudi soir après avoir volé les portables de jeunes de 12 ans. En plus de ces vols, les suspects ont également forcé l’un d'eux à se jeter à l’eau et ont poussé les deux autres à plonger dans le canal de l’Ourcq, dans le XIXe arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien.

Le premier méfait s’est déroulé le samedi 3 mars. Vers 20h, les deux jeunes voleurs agressent un garçon. Ils lui infligent des coups avant de lui voler son téléphone. La victime est ensuite contrainte de se jeter plusieurs fois dans les eaux glacées du canal sur les ordres de ses deux bourreaux, qui en profitent pour filmer la scène avec le portable tout juste dérobé. Ils prennent ensuite la fuite, emportant l’objet de leur larcin avec eux.