Ils montent sur un grue pour une demande en mariage, la police les prend pour des terroristes

Le couple a aussitôt été interpellé: "On a été contraint de les fouiller et de contrôler leurs identités... Et c'est à ce moment-là que la dame nous a expliqué que son compagnon allait la demander en mariage. Clairement, on a cassé l'ambiance !", poursuit le commissaire. "On les a autorisés à remonter mais peut-être ont-ils estimé que le moment était un peu gâché..."

D'après La Provence, la femme a accepté la demande en mariage.